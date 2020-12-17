استبعاد 317 متقدما للوحدات السكنية بمطروح لوجود أملاك لديهم

أعلن رضا جاب الله، رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح، اليوم الخميس، عن الأسماء المستبعدة من المتقدمين لحجز الوحدات السكنية بالكيلو 4، وذلك بعد تسليم المستندات لإدارة الإسكان بمجلس المدينة.

وفي يونيو الماضي، قدم 317 مواطنا أوراقهم للحصول على 82 وحدة سكنية بمساحة 65 متر مربع للوحدة، بعمارات حي الزهور الجديدة.

وقال جاب الله، إن عدد المستبعدين بلغ 317 متقدما لوجود أملاك لديهم عن طريق التحريات، عبارة عن وجود «عداد كهرباء، وعداد مياه، وأملاك، وشهر عقارى، والإيرادات، وابنى بيتك، و الضرائب العقارية، والإقامة».

وأضاف رئيس مدينة مرسي مطروح، أنه سيتم فتح باب التظلمات على أسماء المستبعدين من الوحدات السكنية، للنظر في وجود أملاك لديهم من عدمه لمدة 15 يوما، اعتبارا من يوم الأحد 20 ديسمبر الجارى، ويستمر حتى 3 يناير 2021، على أن تقدم التظلمات بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة.

وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من التظلمات ستشكل لجنة لعمل المعاينات علي الطبيعة لجميع المتقدمين التي إنطبقت عليهم الشروط المعلنة من قبل مجلس مدينة مرسى مطروح، والمعتمدة من محافظة مطروح.

ولفت جاب الله، إلى أن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين هي، أن لا يقل سن المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد عن 50 عاما، وألا يكون سبق للمتقدم تخصيص أو تملك وحدة سكنية بالمحافظة أياً كان نوعها أو للأسرة «الزوج / الزوجة» سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير، وأن يكون المتقدم من أبناء مطروح أو المقيمين بها إقامة دائمة لا تقل عن خمسة عشر عاما للأعمال الحرة، وعشرة سنوات للعاملين بالدولة، على أن يتم إرفاق خطاب العمل بمدة خدمته الفعلية بالمحافظة وفي حالة النقل خارج المحافظة تسحب الوحدة السكنية ولا يحق للمنتدب التقدم للحصول على وحدة سكنية.