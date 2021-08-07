أصالة تنعى دلال عبدالعزيز: رحم الله من أنجبت سعادة للدنيا
كتب:
شريف سليمان
02:45 م | السبت 07 أغسطس 2021
أصالة
نعت المطربة السورية أصالة، الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، حيث نشرت أصالة صورة الفنانة الراحلة، وعلقت عليها بالقول: «رحم الله من أنجبت سعادة للدنيا تمثلت ببناتها، اخلصن لها وللعمل ولكل قلب حزين ليزرعوا جميعا كعائلة الفرح والطيب».
وأضافت أصالة عبر حسابها على موقع «انستجرام»: «رحم الله السيدة الغالية على قلوب الملايين وأعان الله قلب الحبيبات دنيا وإيمي وكل قريب وصديق ومحب.. أمين يا رب العالمين».