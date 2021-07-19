أصالة عن ياسمين عبد العزيز: تشبه زينة العيد.. ابتسامتها ساعدت ملايين

وجهت الفنانة أصالة، رسالة خاصة للفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد دخولها الرعاية المركزة، وكتبت عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»، «بهالعيد أدعوا لإنسانة بتشبه زينة العيد كلّها فرح وابتسامتها ساعدت ملايين لينتصروا على حزنهم وأوجاعهم.. بعرفها وبقضّي أحلى أوقات معها واكتشفت إنًي بدّي شوفها أكتر وتكون أقرب بسّ تطلع من محنتها بالسّلامة آمين يارب العالمين».

آخر أخبار الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

وأجرت ياسمين عبد العزيز، عملية جراحية من أجل استئصال ورم ليفي من على الرحم، ورغم اعتيادية العملية، إلا أنَّه في أثناء إجراء العملية في أحد المستشفيات الكبرى، حدث خطأ ما خلال نقل الدم، واستلزمت الحصول على أكياس من الدم والبلازما.

ونقلت ياسمين عبد العزيز للعناية المركزة، وهي تعاني من تلوث وتسمم في الدم، وهو ما ترتب عليه دخولها من جديد غرفة العمليات من أجل إجراء عملية جراحية جديدة خلال الساعات المقبلة.

وكتب زوجها، الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه بـ«فيس بوك» قائلًا: «يا جماعة بعد إذنكم أي تصريح عن الحالة عن طريقي فقط، وأنا مقلتش أي تصريح عن حالة ياسمين غير إني طلبت منكم دعواتكم وتمنياتكم لها بالشفاء العاجل شكرا ليكم».

وأضاف: «هي في الرعاية دلوقتي ومحتاجة دعواتكم.. دي كفايه إنها تهون عليها».

رسالة العوضي لـ ياسمين عبد العزيز

وكان الفنان أحمد العوضي، أعلن أمس عن زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بأزمة صحية، عبر حسابه على فيس بوك قائلا «يمكن ببان قدامكم دايمًا قوي، لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان على وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا».

وتابع: «أنا ضعيف جدًا من غيرك، إنتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة، أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه؟، بس إنتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله، عشان إنتي وعداني وعد وهتنفذيه».