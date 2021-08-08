بعد الإبقاء على سعرها.. أسعار الفائدة على شهادات بنكي الأهلي ومصر

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها أمس الأول، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي وبنك مصر، والمتاحة أمام العملاء على النحو التالي:

شهادات البنك الأهلي

وتباينت أسعار الفائدة على ما يقدمه البنك الأهلي المصري كالتالي:

شهادات الادخار بالعملة المحلية:

1. الشهادة البلاتينية

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- سعر العائد 11% شهري، وهو ثابت طوال مدة الشهادة، ويتم احتسابه من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

2. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- سعر العائد 8.5% ربع سنوي، وهو متغير مرتبط بسعر إيداع البنك المركزي المصري (Bid Corridor) بزيادة (0.25%) يتم تطبيقه من يوم العمل التالي لتغيير سعر الإيداع المطبق بالبنك المركزي المصري على جميع العملاء القائمين والجدد، ويتم احتسابه من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

3. الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة 5 سنوات.

- سعر العائد 10.25% شهري، وهو ثابت طوال مدة الشهادة، ويتم احتسابه من الشهر التالي ليوم الشراء.

الخصائص المشتركة للشهادات:

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك وفقًا والتعليمات السارية.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 اشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

- الشهادات اسمية ولا يجوز تداولها أو تظهيرها أو تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات الناقلة للملكية.

- يتم تجديد الشهادات تلقائيًا وفقا للسعر المعلن في حينه.

شهادات بنك مصر

وتباينت شهادات بنك مصر على هذا النحو:

1. شهادة القمة

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

2. شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة خمس سنوات

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1200 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد الشهري/ 1000 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد السنوي.

3. شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 7 سنوات- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- مدة الشهادة: 7 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 750 جنيهًا ومضاعفاتها.

4. الشهادة الثلاثية

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

5. شهادة أمان المصريين- تصدر الشهادة للأفراد المصريين من سن 18 عامًا حتى 59 عامًا.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- تصدر الشهادة بفئة 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه في جميع البنوك المشاركة.

شهادات بلادي

- يضمن البنك المركزي المصري لمالكي الشهادات الحق في تحويل مبالغ الاستردادات والعائد بالعملات الأجنبية المختلفة (دولار أمريكي - يورو - دولار أسترالي - جنيه إسترليني) إلى حساب العميل خارج مصر إذا طلب ذلك ودون حد أقصى للتحويل.

- عدم تحصيل أي مصروفات على الحسابات أو عمولات تحويل من بنك مصر.

- يتم شراء الشهادات عن طريق بطاقات الدفع الإلكتروني الصادرة من بنوك خارج مصر أو عن طريق تحويل بنكي.