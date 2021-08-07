 وزير الإسكان يتفقد وحدات منخفضي الدخل بمبادرة «سكن لكل المصريين»

عقب تفقده مشروع سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة، المقام بمدينة بدر، انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه مسؤولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتفقد الوحدات السكنية لمنخفضي الدخل بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، بمدينة حدائق العاصمة.

وتفقد وزير الإسكان ومرافقوه، نماذجا من الوحدات السكنية، التي تم الانتهاء من تنفيذها وتشطيبها، كما تم تأثيثها كنموذج لفرش الوحدات، كما تفقد أعمال تنسيق الموقع، موجها بضرورة تنفيذها على أعلى مستوى، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، ولتحقيق جودة الحياة للمواطن المصري.

وقال الوزير، إنه جار تنفيذ أكثر من 92 ألف وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لمحدودي الدخل، بمدينة حدائق العاصمة، بنموذجي (غرفتين وصالة، و3 غرف وصالة، بنسب تنفيذ متقدمة، حيث بلغت نسب التنفيذ ببعض المواقع نحو 90٪.

وأضاف وزير الإسكان، أنه تم التخطيط لتنفيذ 47 مشروعا خدميا، ويجرى حاليا تنفيذ عدد منها، وتشمل (6 مدارس تعليم أساسي– 7 حضانات – 3 وحدات صحية – مستشفى – مخبزين – 11 سوقاً تجارية صغيرة – مركزى شباب – 5 ملاعب خماسية – قسم شرطة – محطة وقود – موقف إقليمي)، من أجل توفير الخدمات المختلفة للسكان، بجانب إتاحة 30 قطعة أرض للمستثمرين بالمدينة.