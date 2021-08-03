للراغبين فى الحجز.. كل ما تريد معرفته عن شقق «سكن لكل المصريين 2»

يعد طرح المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، استكمالاً لمسيرة النجاح التي حققتها المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين، عقب إعلانها نهاية العام الماضي، وضمت المرحلة الأولى من المبادرة طرح 125 ألف وحدة سكنية، لمحدودي ومتوسطي الدخل، داخل عدد كبير من المدن الجديدة.

ويجرى حجز الوحدات السكنية، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة «سكن لكل المصريين» إلكترونيا، عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

وتضم «سكن لكل لمصريين 2» وحدات سكنية تستهدف المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بمساحات وأسعار مختلفة، داخل عدد كبير من المدن الجديدة، والمحافظات.

ويبدأ موعد حجز شقق مبادرة سكن لكل المصريين 2، اعتبارًا من يوم الأحد 8 أغسطس إلى 14 أغسطس 2021، (للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط)، واعتبارًا من يوم الأحد 15 أغسطس حتى الخميس 9 سبتمبر 2021، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويبلغ سعر كراسة شروط مبادرة سكن لكل المصريين 125 جنيهًا، وفقًا لما صدر عن وزارة الإسكان، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

ويتمثل نظام سداد شقق «سكن لكل المصريين 2» فى شراء كراسة الشروط بمبلغ 125 جنيهًا لمحدودي الدخل، و150 جنيهًا لمتوسطي الدخل، ومن ثم السداد لمدة 30 عامًا، بفائدة متناقصة 3 % وفقا لمبادرة التمويل العقاري، التي أعلن عنها البنك المركزي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته فى امتلاك مسكن خاص به.

ويجرى طرح الوحدات السكنية، ضمن المرحلة الثانية، من مبادرة «سكن لكل المصريين» للمواطنين من محدودي الدخل، داخل عدد من المدن ومراكز المحافظات، وهي: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء).

أما بالنسبة للمواطنين من متوسطي الدخل، سيجرى طرح الوحدات السكنية، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة «سكن لكل المصريين»، داخل عدد من المدن الجديدة، ومنها: (بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة البداري، وبورفؤاد).