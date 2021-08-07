عاجل.. أول تعليق من أسرة محمد حسان بشأن مثوله في قضية داعش إمبابة غدا

أكدت أسرة الداعية السلفي محمد حسان، على حضوره غدًا أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ إرهاب، للإدلاء بشهادته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية داعش إمبابة».

وكانت محكمة الجنايات المنعقدة في منطقة طرة بالقاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، قررت في جلسه السبت 12 يونيو، ضبط وإحضار الشيخ محمد حسين، مع ندب طبيب شرعي من الجهات المختصة للكشف عليه بسبب تغيبه.

وقالت أسرة محمد حسان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الداعية سيتوجه غدًا في الموعد المحدد إلى المحكمة للإدلاء بشهادته، التي طالبته بها المحكمة، وذلك بعد تغيبه الجلسة الماضية.

تغيب محمد حسان عن الجلسة

وأضافت أسرة الداعية، أن تغيب الداعية محمد حسان في الجلسات الماضية، كان بسبب الأزمة الصحية، وليس لأي أسباب اخرى، وأنه سيكون متواجد غدا أمام هيئة المحكمة للإدلاء بشهادته والإجابة على كل تساؤلات هيئة المحكمة الموقرة، خاصة وأن الداعية مواقفه معروفة ومعلومة للجميع.

ونفت أسرة الشيخ محمد حسان، أن تكون شهادة حسان أمام المحكمة مكتوبة، مؤكدين أنه سيجيب على كل التساؤلات بشكل مباشر.

وحضر الشيخ محمد حسين يعقوب، في جلسة 17 يونيو الماضي وأدلى بشهادته أمام المحكمة، وتقرر حضور محمد حسان لجلسة الأحد 8 أغسطس، للإدلاء بشهادته هو الآخر، في قضية محاكمة 12 متهما من تنظيم داعش الإرهابي.

خلية داعش إمبابة

وكانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين عدة تهم، منها تولي قيادة في جماعة إرهابية، الهدف منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وسلامة المجتمع، وتعريض أمنه إلى الخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين في الدولة، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.