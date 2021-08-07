مصادر: دراسة مد مهلة استكمال أوراق التصالح في مخالفات البناء

بعد غلق باب استكمال أوراق التصالح في مخالفات البناء نهاية الشهر الماضي، أكدت مصادر أنه لم تصدر أي تعليمات جديدة في هذا الشأن، مشيرة إلى أن مسألة المد من عدمه من اختصاص مجلس الوزراء، وأي طلب تصالح غير مكتمل الأوراق والمستندات المطلوبة لن يعتد به ويعد لاغيا، مؤكدة أنه جار دراسة فتح باب المد لاستكمال مستندات التصالح لمن تخلف طوال الفترات السابقة، حيث تقترح بعض المحافظات المد مع تغريم كل من تخلف عن استكمال أوراق التصالح طوال الشهور الماضية.

مهام المكتب الهندسي في التصالح

وفيما يتعلق بالمهام التي يقوم بها المكتب الهندسي بشأن عملية التصالح في مخالفات البناء، رصدت «الوطن» المهام المنوط بها المكتب الهندسي المعتمد في رخصة البناء وهي:

- الرسومات المعمارية والرسومات الإنشائية.

- نوتة حسابية و C.D.

- صورة فوتوغرافية للعقار.

- اختبار الجسات والكورتيست في حاله المباني الأكثر من 6 أدوار.

- الخريطة المساحية «إذا طلب من الحي التابع له».

- تقرير السلامة الإنشائية مختوم بختم استشاري معتمد من نقابة المهندسين وختم نقابة المهندسين في حالة طلب الحي.

- الشهادة الكربونية معتمدة من كلية الهندسة، في حالة عدم المقدرة على إثبات تاريخ وقوع المخالفة.

ضوابط بناء وحدة سكنية أو عقار

وفيما يتعلق برغبة المواطن في الشروع في أعمال البناء لوحدة سكنية أو عقار، يتوجب على المهندس المشرف على التنفيذ التقدم للمركز التكنولوجي، وفقًا للطلب المعد لذلك، ويتولى المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ توقيع عقد ثلاثي بالمركز التكنولوجي، ويقوم مهندس التنظيم بالمعاينة على الطبيعة مع المهندس المشرف لتحديد خط التنظيم وبدء الأعمال، على أن يلتزم المهندس بتقديم تقارير ربع سنوية على ما يتم من أعمال إلى المركز التكنولوجي، ولن يتم التعامل مع أي مهندس، سواء عند تقديم ملف أو الإشراف، إلا بعد تقديم شهادة مؤمنة من النقابة تثبت استمرار عضويته وعدم وجود أي عقوبات.