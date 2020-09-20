11 مهمة للجان الفنية فى التصالح على مخالفات البناء.. تعرف عليها

لم يتبق من المهلة التى أقرها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، للتصالح حول مخالفات البناء سوى 10 أيام، وبعد تقديم المواطن طلب التصالح يأتي دور اللجان الفنية للتفاعل مع الطلب وفق قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019.

" الوطن" ترصد دور اللجنة الفنية فى التصالح بكل المحافظات وفق القانون فى الخطوات التالية:

- دراسة وفحص ملف التصالح والتأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها.

- إجراء معاينة ميدانية للأعمال موضوع المخالفة على الطبيعة للتحقق من عدة نقاط.

- معرفة مدى تطابق الأعمال المنفذة على الطبيعة مع الأعمال المحددة بالمستندات المقدمة بطلب التصالح.

- مراجعة المساحة المطلوب التصالح عليها مع المساحة المحددة بالرسومات الهندسية المقدمة بملف الطلب.

- التأكد من عدم وجود عيوب إنشائية ظاهرة بالمبنى، وتطلب تقرير هندسي حال وجود عيوب بالمبنى حتى لا يشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات.

- التأكد من توافر اشتراطات تأمين المباني والمنشآت القائمة من أخطار الحريق.

- إمكانية إزالة المخالفات الأخرى بالمبنى في حالة الموافقة على التصالح في المخالفات محل الطلب.

- يجوز للجنة استيفاء بعض المستندات من طالب التصالح أو مطالبته باستكمال سداد رسم فحص الطلب في حالة اختلاف مساحة المخالفة على الطبيعة عن الواردة بالطلب.

- يخطر طالب التصالح بخطاب طبقا للنموذج رقم 6 على أن يحدد بالخطاب الفترة اللازمة للاستيفاء للمطلوب.

- في حالة قيام الطالب بتقديم الاستيفاءات غير كاملة أو عدم الاستيفاء خلال المدة المحددة يتم رفض الطلب وإخطار مقدم الطلب بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول موضحا به أسباب الرفض وذلك طبقا للنموذج رقم 7 المرفق بهذه اللائحة.

-البت في طلب التصالح واحتساب قيمة إجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، في حالة الموافقة، طبقا لسعر المتر المسطح الذي تحدده اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 من اللائحة لكل منطقة.

وفى وقت سابق، أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن من يتخلف عن التصالح فى المهلة المحددة يتعرض لعقوبات الحبس والغرامات وأعمال الإزالة وقطع المرافق، داعيا إياهم إلى تقديم طلبات التصالح، والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطنين من العقارات والوحدات السكنية، ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.

وأشار إلى قيام عدد من المحافظات من بينها الشرقية والدقهلية والقليوبية والإسكندرية والغربية، بتخفيضات جديدة في أسعار التصالح على بعض مخالفات البناء، للتيسير على المواطنين، وتشجيعهم على تقديم الطلبات، والاستفادة من الفرصة الحالية التي تقدمها الدولة لهم، لتقنين أوضاع تلك المخالفات، وعدم التعرض لخطورة الإزالة.

وقال شعراوي، إن كل المحافظات تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح، وذلك بعد التيسيرات التي أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية، التي من بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، والاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية.