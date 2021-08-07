ابنة رجاء الجداوي تصل غدا من الساحل لمساندة دنيا وإيمي سمير غانم

حرصت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، على نعي الفنانة دلال عبد العزيز، عقب وفاتها اليوم بعد صراع مع المرض.

وقالت أميرة مختار إنها تتواجد الآن في مدينة الساحل الشمالي، ولكنها ستعود إلى القاهرة صباح الغد لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الفنانة دلال عبد العزيز.

وتابعت أميرة مختار، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلة: «طبعا هحضر صلاة الجنازة والدفن في المقابر ولازم أكون جنب دنيا وإيمي الله يكون في عونهم حقيقي حاسة بيهم لأن عشت اللي هما بيعيشوه دلوقتي».

يذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز كانت الصديقة المقربة للفنانة رجاء الجداوي وكانت تربط العائلتين علاقة صداقة قوية.

كانت قد توفيت الفنانة دلال عبد العزيز صباح اليوم، بعد صراع مع المرض وسيتم تشييع جثمانها صباح غد الأحد، حيث أعلن عن هذا الأمر الإعلامي رامي رضوان عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك».

وقال: «لا أراكم الله مكروها في عزيز، صلاة الجنازة على روح المرحومة حبيبتي دلال عبد العزيز غدا بمشيئة الله عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس، والعزاء في مدافن الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر، نسألكم الفاتحة والدعاء».