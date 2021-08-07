توفيت به دلال عبدالعزيز.. تاج الدين يكشف سبب الإصابة بالالتهاب الرئوي

رفض الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، شرح الحالة الصحية للفنانة الراحلة دلال عبد العزير، التي كانت عليها قبل وفاتها، موضحًا أن الفنانة الآن بين يدي الله، ولا داعي للدخول في بعض الأمور الدقيقة عن حالتها، فما تعرضت له الفنانة يتعرض له مجموعة من المصابين، لكن النسبة ليست كبيرة.

التليف الرئوي ليس سببه كورونا فقط

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، مع الإعلامية مفيدة شيحة والإعلامية منى عبد الغني، الذي يُعرض على شاشة «سي بي سي»، أن بعض المرضى يتعرضون لتليفات كبيرة في الرئة، وهي تختلف من مريض لآخر، مؤكدًا أن التليف الرئوي لا يحدث فقط في بعض الحالات التي تم شفائها من كورونا.

الفيروسات التنفسية والمناعية قد تُسبب تليف رئوي

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن التليف الرئوي قد يحدث في الكثير من الحالات المصابة بالفيروسات الرئوية، حتى في بعض الحالات في الإنفلونزا العادية، قد تُسبب التهاب رئوي أو تليف رئوي، كما أن المعافى من فيروس كورونا، قد يتعرض لجائحة ما بعد الشفاء وهي ما تُسبب له التهاب رئوي شديد ناتج عن التليفات الموجودة.

بعض العقاقير الطبية قد تسبب التهاب رئوي

وأردف أن حدوث التليف الرئوي له أسباب كثيرة، سواء بسبب كورونا أو نتيجة أمراض أخرى أو التهابات أخرى، فهناك تليف مناعي يأتي لبعض الحالات ليس سببه كورونا، ولكن قد يكون سببه مرض مناعي أو بعض العقاقير الطبية التي تستخدم، لذلك يتم ملاحظة المرضى، ومتابعتهم حتى لا يأخذون عقاقير تُسبب لهم هذا التليف والالتهاب.

كل أدوية علاج الالتهاب الرئوي متوفرة في مصر

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن الالتهاب الرئوي يتوقف على قوة الفيروس الذي أصيب به، وحجمه وعدد مرات الإصابة، وكذلك الجهاز المناعي بالشخص نفسه، «ممكن عائلة مكونة من 5 أفراد جميعها تُصاب بالفيروس وشخص واحد فقط هو اللي يظل بالالتهاب الرئوي، وهناك تليف رئوي مناعي، وتُعالج بعقاقير طبيبة، وكلها متوفرة في مصر ».

إعطاء المرضى عقاقير الالتهاب الرئوي مجانا

وتابع: «العقاقير الطبية استخدمت في كل الحالات التي أصيبت لكن مع الأسف، في بعض الحالات الموضوع يستمر ويكبر رغم العلاج المكثف اللي خده المريض، ورغم أن الأدوية التي تستخدم هذا التفاعل المناعي متوفرة كلها، وتأخذ مجانًا في مراكز العزل والعلاج سواء مستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية».