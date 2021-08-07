خطة بايدن لكهربة نصف أسطول سيارات أمريكا

على خطى المفوضية الأوروبية، عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتماعا مهما بدعم من الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات السيارات الأمريكية، في ساحة البيت الأبيض، للإعلان عن هدف وطني يتمثل في كهربة نصف أسطول سيارات الولايات المتحدة الجديدة بحلول عام 2030.

في وقت سابق من الشهر الماضي، عقدت المفوضية الأوروبية مؤتمراً أجبرت فيه مصنعي السيارات الأوروبيين على إنهاء عصر سيارات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2030.

ولكن ما فعله بايدن ليس إلزامياً على مصنعي السيارات كما فعلت المفوضية الأوروبية، ولكنه حظى على دعم كامل من مصنعى السيارات مثل جنرال موتورز وفورد وستيلانتس، ولكنهم حذروا من أن هذا الإجراء والتطوير يحتاج إلى مليارات الدولارات من التمويل والإعانات الحكومية.

وأكدت ستيلانتس وجنرال موتورز وفورد، في بيان مشترك، أنهم يتطلعون لتحقيق مبيعات تتراوح بين 40: 50% من المبيعات السنوية للسيارات الكهربائية بحلول عام 2030، وأنهم يدعمون خطة بايدن بشكل كامل.

أما عن الدعم والإعانات الحكومية، فخصص بايدن 174 مليار دولار من الإنفاق الحكومي لدعم وتعزيز وتطوير السيارات الكهربائية بشكل أسرع، وتخصيص 7.5 مليار دولار لإنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا بجانب أن بايدن قد طلب من قبل، الكونجرس تخصيص مليار دولار لإنشاء 500 ألف محطة شحن.

ولكن أجبر بايدن شركات السيارات الأمريكية على إنفاق المزيد من المال أيضا لتسريع عملية التحول الذي يسعى لها بايدن، وأجبرهم جميعا على إنفاق إجمالي 250 مليار دولار لتطوير المصانع لاستقبال تصنيع السيارات الكهربائية.

ويشمل هدف بايدن تحقيق مبيعات سنوية بنسبة 50% للسيارات الكهربائية من إجمالى مبيعات السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية بحلول عام 2030، مع أن مبيعات السيارات الكهربائية فى الولايات المتحدة الأمريكية تمثل حاليا 2% فقط من اجمالى المبيعات.