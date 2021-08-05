كارثة صنعها الإنسان.. نصف موظفي قطاع السيارات بالعالم يتقدمون للتقاعد المبكر

في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم الآن في صناعة السيارات، و خصوصًا مع دخول شركات العالم أجمع فى صناعة السيارات الكهربائية، و قرار المفوضية الأوروبية بتعميم السيارات الكهربائية فى جميع أنحاء العالم بحد أقصى في 2040، بدأ يظهر الوجه المظلم لهذه الثورة فى الصناعة، حسبما ذكرت مجلة NIKKEI Asia في تقرير لها.

وذكر التقرير أن هناك أكثر من 2000 موظف في شركة «هوندا» تقدموا للتقاعد المبكر، وتعيد شركة صناعة السيارات اليابانية هيكلة قوتها العاملة للاستعداد لصنع المزيد من السيارات الكهربائية، والتي لا تحتاج إلى العنصر البشري كما في السيارات التي تعمل بالمحركات الاعتيادية.

ويمثل هذا العدد الذي تقدم للتقاعد المبكر نحو 5% من إجمالي موظفي هوندا موتورز فى اليابان وبحسب القانون الياباني، فبرنامج التقاعد المبكر مفتوح لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و 63 عامًا.

وأشار التقرير إلى أن اليابان تريد أن تكون جميع السيارات الجديدة كهربائية، بحلول منتصف عام 2030، وهو هدف طموح لبلد تمثل فيه السيارات التي تعمل بالبنزين الخالص حوالي 60% من السيارات المباعة على الصعيد الوطني.

و وفقا لخبراء ومؤيدي البيئة، فإن السيارات الكهربائية تمثل طفرة في كل من مكافحة تغير المناخ، وتحويل الصناعة من خلال التكنولوجيا.

وتسبب مركز أبحاث تابع للحكومة بألمانيا، في حدوث موجات من الصدمة في يناير 2020 بوصفه بأسوأ سيناريو، قائلا: «إن البلاد تفقد نحو 410 ألف وظيفة في الصناعات المرتبطة بالسيارات بحلول عام 2030 بسبب كهربة السيارات بما يقرب من نصف العمالة الحالية، وفي اليابان، يعمل 910 ألف شخص في صناعات السيارات، منهم 690 ألفا في المجالات المتعلقة بقطع الغيار، أكثر من نصفهم سيخسرون وظائفهم».

وبين التقرير أن ماحدث ماهو إلا كارثة يصنعها الإنسان البشري، ويهدد نصف موظفي قطاع السيارات في العالم بفقد وظائفهم في غمضة عين.

يذكر، أن هذا يؤكد صحة تقريرنا الذى نشرناه فى وقت سابق من هذا العام وتحديدًا فى السادس من يناير 2021، بعنوان الوجه المظلم لثورة السيارات الكهربائية.