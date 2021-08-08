اليوم.. ختام مسابقة الحلم المصري لذوي القدرات الخاصة

تختتم اليوم الأحد، الإدارة المركزية لذوي القدرات الخاصة بوزارة الشباب والرياضة، التابعة لمكتب الوزير، مسابقة «الحلم المصري» لذوي الهمم والقدرات الخاصة، والتي استمرت فعاليتها من 1 إلى 8 أغسطس الجاري.

1500 شاب وفتاة يشاركون في الفوج الثاني للمسابقة

وتقام المسابقة بالمدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الاسكندرية ، حيث يتنافس خلالها 1500 مشارك من الشباب يمثلون 14 محافظة يتنافسون في 9 مجالات ما بين مجالات الثقافة والفن والإبداع بكل أنواعها.

الغناء والكورال والعزف والإنشاد الديني أبرز مجالات التنافس

ومن أهم المجالات التي يتنافس فيها الـ«1500» مشارك في مسابقة «الحلم المصري» في الفن التعبيري والمسرح وإلقاء الشعر والغناء الفردي والكورال وتأليف الشعر والعزف الفردي والإنشاد الديني والاسكتش.

ويضم الفوج الثاني لمسابقة «الحلم المصري» محافظات (أسوان، الجيزة، السويس، قنا، المنوفية، المنيا، دمياط، الإسكندرية، الدقهلية، البحر الأحمر، الإسماعيلية، الشرقية، أسيوط، الفيوم)، بينما ضم الفوج الأول محافظات (القاهرة، الغربية، كفر الشيخ، القليوبية، الأقصر، بورسعيد، مرسى مطروح، البحيرة، بني سويف، شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، سوهاج).

وتضم لجنة التحكيم في مجال «الكورال»، كلا من وائل طلبة مدرب منتخب جامعة الإسكندرية، والدكتورة شريهان أحمد المدرس بكلية التربية النوعية بجامعة الإسكندرية، وفي مجال الفن التعبيري الدكتورة هالة مجدى إبراهيم، ونصر الدين محمد محمود، وفي مجال الإنشاد الديني صبحي محمد عطا الله، وعبدالناجي أبو أحمد أحمد، وفي مجال الشعر الأستاذ جابر أحمد محمود، وتضم في مجال المسرح أحمد عز أحمد السيد، وأحمد عبدالحكم عطية.

وتهدف مسابقة «الحلم المصري»، إلى دمج ذوي القدرات والهمم في المجتمع وتنمية المواهب والقدرات لدى شريحة ذوي الهمم واكتشاف المواهب لديهم بمختلف محافظات الجمهورية، وإبراز دور الدولة في احتواء تلك الشريحة التي تستحق الرعاية الكاملة، علاوة على زيادة الانتماء لدى ذوي الهمم وغرس القيم والمثل لديهم.