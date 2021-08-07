«ذوي الهمم» بكفر الشيخ يحصدون 30 ميدالية في مسابقة الحلم المصري

هنَّأ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، فريق ذوي الهمم لفوزه بـ 30 ميدالية متنوعة ذهبية وفضية وبرونزية في مسابقة الحلم المصري بمعسكر أبى قير «الفوج الأول»، وهي المنافسة التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة سنويًّا.

مشاركون

وضم الفوج الأول محافظات القاهرة، والغربية، وكفر الشيخ، والقليوبية، والأقصر، وبورسعيد، ومرسى مطروح، والبحيرة، وبني سويف، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، وسوهاج، بإجمالي 750 مشاركًا ومشاركةً، مثنيًّا على أسرة المكتب من مدربين وإداريين ومتطوعين.

تتويجات

وفاز فريق الكورال الجماعي بالمركز الأول بتسع ميداليات ذهبية، وفريق مسرح المكفوفين بالمركز الثاني بـ12 ميدالية فضية، وفريق الإسكتش الذهني بالمركز الثالث بأربع ميداليات برونزية، والغناء الفردي بالمركز الثاني بميداليتين فضيتين، والإنشاد الديني الفردي بالمركز الثاني وتُوِّج بميدالية فضية، وإلقاء الشعر بالمركز الثاني ميدالية فضية، والفن التعبيري «أفضل موسيقى» ميدالية ذهبية.

تميز

كما حصل الفريق على شهادات التميز في مجال المسرح كأفضل مخرج مسرحي، وأفضل موسيقى مسرحية، وأفضل ديكور مسرحي، وأفضل ملابس، وأفضل مؤدٍ.

جاء ذلك بإشراف الدكتور عزت محروس وكيل الوزارة، وعبد المنعم الكناني وكيل المديرية للشباب، وتنفيذ الدكتور مصطفى الحلو منسق المكتب، وإخراج أحمد جاويش مدرب المسرح، والدكتور طاهر حسن مدرب الكورال، ومحمود العافي مدرب الفن التعبيري، والسيد صبري مدرب مساعد الفن التعبيري، والمعتصم بالله أحمد جاويش مدرب الإسكتش، ومحمد جمال مدرب المكتب، ومريم الصباحى متطوعة المكتب، ومنتصر مدرب المكتب، وخالد إبراهيم إداري المكتب.