عاجل.. مستشار الرئيس: أول شحنة من لقاح «جونسون» تصلنا مساء اليوم

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الدولة المصرية اعتمدت منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، على تنويع مصادر تلقي اللقاحات، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن مصر تعاقدت للحصول على اللقاح الأمريكي جونسون أند جونسون.

مصر تعاقدت على 25 مليون جرعة من لقاح جونسون أند جونسون

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، مع مفيدة شيحة ومنى عبد الغني، الذي يُعرض على شاشة «سي بي سي»، أن لقاح جونسون أند جونسون سيكون جرعة واحدة، ومصر تعاقدت للحصول على 25 مليون جرعة من هذا اللقاح، وستصل أول شحنة من هذا اللقاح لمصر، مساء اليوم.

فوائد تلقي اللقاحات.. ولا غنى عن الإجراءات الاحترازية

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن اللقاحات لها فائدة كبيرة، إذ تمنع التداعيات الشديدة أو الإصابات الشديدة أو الالتهابات الشديدة، فهي عامل مساعد مهم للوقاية من الفيروس، «بس مش معنى أني أخذ اللقاح عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقاية، الإجراءات دي في منتهى الأهمية».

تأثير التحورات الجديدة على لقاحات كورونا الموجودة الآن

وعن مدى مقاومة التحورات الجديدة من الفيروس للقاحات، رد: «حتى هذه اللحظة هناك تأكيد علمي وفني وطبي أن هذه اللقاحات تقام التحورات التي تحدث من الفيروس، كما أن الشركات المنتجة للقاحات عندها استعداد ديما برصد هذه التغيرات وتقدر تغير في اللقاح بحيث تقاوم التحورات الموجودة».