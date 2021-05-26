محمد عوض تاج الدين: نسعى لتوطين صناعة اللقاحات لتأمين احتياجاتنا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن خطة الدولة في الوصول لكبار السن بمنازلهم جاءت كاقتراح مهم سعت إليه الحكومة للحفاظ عليهم، لأن كبار السن لديهم مشكلات في التنقل من منازلهم لمراكز التطعيم وكذا التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للحصول على اللقاح، «تنفيذ الفكرة أمر جيد ويساعد كثيرا على تطبيق مفهوم الدولة بتحصين أكبر عدد من السكان، وأيضا البدء بالفئات الأكثر عرضه للخطورة والمضاعفات وهم كبار السن».

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن هناك عاملين متوازيين تعمل عليهم الحكومة من أجل تخفيف درجة العدوى بفيروس كورونا، الطريق الأول هو التوعيه الشديدة باستخدام وسائل الوقاية والالتزام بالتباعد الاجتماعي، والعامل الثاني يعتمد على استخدام التطعيمات واللقاحات لتقليل درجة انتشار المرض، وتقليل تداعيات المرض والأعراض الخطيرة المصاحبه له، «علشان كده الدولة دايما بتشدد على الإجراءات الوقائية وتحد من التزاحم والتجمع وما يساعد على انتشار المرض».

وأوضح أن مصر أثبتت وجود القدرة الكبيرة لديها في تصنيع لقاحات فيروس كورونا محليا، كما يساعدها موقعها الجغرافي في توزيع اللقاحات مستقبلا، وستحصل مصر على لقاحات من مختلف الدول وستقوم بتصدير اللقاحات المنتجه محليا لمختلف الدول الأفريقية، «بنحاول نوطن الكثير من الصناعات والتقنيات التي تسهم في تأمين حاجات المجتمع الصحية».

وأكد أن اللقاحات التي ستعمل مصر على تصنيعها تعتمد على طرق تصنيع مختلفة، ومنها أيضا الطرق التقليدية كلقاح سينوفارم، ويظل الهدف من التصنيع هو تأمين حصول أغلب المواطنين على اللقاحات لتكوين الأجسام المناعية ومواجهة كورونا .

وتابع: «كل اللقاحات حتى لقاح الإنفلونزا الموسمية بيكون ليها بعض الأعراض الجانبية، والمريض وهو بياخد اللقاح بيتم إخباره بما سيظهر عليه مستقبلا، والأعراض الجانبية ممكن إحمرار مكان الحقن أو أن يشعر المريض بتكسير في الجسم، وهو دليل أن اللقاح بدأ في العمل لتكوين الأجسام المناعية بداخل جسمه، وده مفيهوش قلق أو مخاطر».