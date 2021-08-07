محافظ مطروح: تطوير مركز القلب وفصول تمريض بتبرعات مجتمعية

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمكتبه اليوم السبت، الدكتور عصام قطابع، رجل الأعمال، بحضور محمد الغمري، مدير فرع البنك الأهلي بمطروح، وخالد أبو زيد، مدير عام الحسابات بالمحافظة، في إطار جهود المشاركة المجتمعية، بالتعاون مع الجهاز التنفيذي بمحافظة مطروح، لتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة لأهالي المحافظة، خاصةً في قطاعي الصحة والتعليم.

ووجه محافظ مطروح، خلال اللقاء، الشكر للدكتور عصام قطابع، على دوره ومساهماته المجتمعية الجادة والفاعلة لخدمة أهالي مطروح، والتبرع بإقامة منشآت تعليمية ودينية وصحية، ومنها إنشاء مسجد بعمارات منطقة الكيلو 4 الجديدة.

مساهمات مجتمعية لتطوير مركز قلب مطروح وإنشاء مدارس

وأكد محافظ مطروح أن رجل الأعمال الدكتور عصام قطابع قدم مساهمات جديدة للبدء في تطوير مبنى مركز قلب مطروح، مع إنشاء طابقين جديدين، بالتنسيق مع الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة في وزارة الصحة، للدعم بالأجهزة اللازمة، والمساهمة للبدء في إنشاء عدد 6 فصول للمدارس الثانوية الفنية للتمريض بمستشفى الحمام، وإنشاء 3 فصول أخرى بمستشفى مطروح العام، وفصول ثانوي عام للطالبات بمدينة رأس الحكمة، بما يعمل على إلحاق مزيد من أبناء المحافظة بمدارس التمريض، وتوفير كوادر بمستشفيات مطروح، ودعم منظومة الصحة بالمحافظة، وكذا عدم تسرب الفتيات من التعليم العام، بالإضافة إلى المساهمة في استكمال مزيد من الطالبات بمرحلة التعليم الثانوي، وتحفيرهم وأولياء أمورهم على استكمال مراحلهم التعليمية ومنع التسرب.

محافظ مطروح يكرم رجل أعمال ومدير البنك الأهلى

وقام محافظ مطروح بتكريم الدكتور عصام قطابع، حيث أهداه نسخة من المصحف الشريف ودرع المحافظة، تقديراً له على مساهماته المجتمعية لخدمة أبناء محافظة مطروح.