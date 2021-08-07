منها نسخة أصلية لـ«وصف مصر».. 5 ملايين كتاب في مكتبة العاصمة الإدارية

قال المهندس أحمد الدالي، المشرف على مشروع دار الأوبرا بالعاصمة الإدارية الجديدة، إنّ الساحة الخارجية لمكتبة مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية، تحتوي على قاعدة لتمثال عبارة عن كتب مرصوصة فوق بعضها، محفور عليها بعض رموز الأدب والفن والعلم المصرية، مثل نجيب محفوظ، هدى شعراوي، يونان لبيب رزق، أحمد زويل، عباس محمود العقاد، أحمد شوقي، أم كلثوم، سيد درويش، وصفية زغلول وغيرهم.

وأضاف «الدالي»، خلال لقاء ببرنامح «صالة التحرير»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، في حلقة خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، أنّ تصميم المكتبة مختلف، فالزجاج الخاص بها ضد الزلازل أو الهواء الشديد، وتحتوي من الداخل على عدد من التماثيل من بينها تمثال الكاتب الجالس.

وأوضح أن المكتبة تحتوي حتى الآن على 70 ألف كتاب، وخلال 5 سنوات، ستضم 5 ملايين كتاب، سواء «هارد كوبي» أو «ديجيتال كوبي»، كما تحتوي على شاشات لمعرفة الكتاب المرغوب في قراءته بسهولة، إضافة إلى أن سقف المكتبة يمتص الصوت.

ولفت إلى أن المكتبة تحتوي على النسخة الأصلية من كتاب «وصف مصر»، وهي نسخة من ضمن 5 على مستوى العالم، موضحا أن هذه النسخة موجودة منذ الحملة الفرنسية على مصر، ومكتوبة بأيدي نابليون بونابرت شخصيا، «الكتاب ده عامل زي قطعة الآثار لا تقدر بثمن».

وقال المهندس «كريم»، أحد المهندسين العاملين في المكتبة، إن المكتبة تحتوي على نظام لإطفاء الحرائق، عن طريق شعاع، ومجرد أن يكسر الدخان هذا الشعاع، يبدأ الإنذار في العمل، كما تحتوي على نظام لحفظ الطاقة، «من شاشة واحدة بقدر اتحكم في الإضاءة»..

ولفت إلى أن المكتبة تضم العديد من القاعات، مثل قاعة طه حسين، وقاعة أحمد شوقي، وقاعة نجيب محفوظ وثروت عكاشة.