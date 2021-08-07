«بيت للعود ومتحف مدام توسو».. تفاصيل مدينة الفنون في العاصمة الإدارية

قال المهندس أحمد الدالي، المشرف على مشروع دار الأوبرا في العاصمة الإدارية الجديدة، إنّ المشروع مُقام على مساحة 127 فدانا ويضم جزأين أساسيين، الأول دار الأوبرا والثاني مدينة الفنون، والتي تتكون من مكتبة ومتحف، يربطهما مسلتين من صان الحجر في الشرقية، للربط بين الطراز الفرعوني القديم مع الطراز الحديث.

وأضاف «الدالي»، خلال لقاء ببرنامح «صالة التحرير»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، في حلقة خاصة من العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، أنّ المدينة تحتوي على متحف للطفل، وصالون للثقافة، وبيت العود، ويحتوي على 10 فصول للعود، إضافة للمسرح الروماني، ومبنى الموسيقى المعاصرة، وسينما وثائقية، ومراسم وجاليريهات وستديوهات للجرافكس، ومناحت.

وأوضح أنّ المدينة تضم متحفا مكشوفا على مساحة 8 آلاف متر مربع، وغابات شجرية داخلها ممرات، وأُقيم بسواعد مصرية: «شجرة الأرز كانت بالنسبة لنا تحدي عظيم لأنها من لبنان، وكان لازم تقدر تعيش عندنا في مصر بسبب اختلاف الطقس».

ولفت إلى أنّ الأوبرا تضم 5 قاعات، وتعد الأكبر في الشرق الأوسط، الأولى الرئيسية وتستوعب 2200 كرسي، «الأوبشن اللي في الأوبرا مش معمول زيه في أي مكان في العالم، مسرحها ممكن يستوعب سيرك بحاله».

وزاد المهندس أحمد الدالي، المشرف على مشروع دار الأوبرا بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلا إنّ القاعة الثانية في الأوبرا هي «الدراما» وتستوعب 632 مقعدا، وهي مخصصة للعروض الدرامية والمسرحية، والقاعة الثالثة «كونسرت» وتستوعب 1168 مقعدا، والقاعة الرابعة هي متحف الشمع «مدام توسو»، ويقام لأول مرة في أرض مصر، أما القاعة الأخيرة فهي مخصصة لتدريب فرق الأوبرا، كما يحتوي المشروع على جراج يستوعب 4500 سيارة.