جهود أمنية لكشف غموض مقتل صاحب مقهى داخل حمام عمومي بزفتى

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة صاحب مقهى متحللة داخل أحد الحمامات العمومية بمدينة زفتى، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى زفتى العام، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

ورود بلاغ بالعثور على جثة داخل حمام عمومي

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة زفتى، يفيد بورود بلاغ من الأهالي إلى إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة شخص داخل أحد الحمامات العمومية بمنطقة «كوبري الفرنساوي»، في مدينة زفتى.

الأمن يفحص البلاغ لضبط المتهم الهارب

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث قسم شرطة زفتى، تحت إشراف المقدم محمد الدهراوي، مفتش مباحث مركزي زفتى والسنطة، إلى مكان الواقعة، للوقوف على تطورات الحادث.

التحريات الأمنية تحديد هوية صاحب الجثة

وتمكنت التحريات الأمنية من التعرف على هوية صاحب الجثة، وهو شخص في العقد الخامس من العمر، يُدعى «ع. ع. أ.»، 42 سنة، صاحب مقهى، مقيم بمدينة زفتى، أفادت التحريات بأن وفاته جنائية.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمركز زفتى سماع أقوال شهود الواقعة وأقارب القتيل، كما تبذل جهودها لتحديد هوية مرتكب واقعة قتل صاحب المقهى .

النيابة العامة تأمر بتشريح جثة صاحب المقهي ودفنها

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، حيث أمرت بتشريح الجثث لبيان أسباب الوفاة، والتصريح بدفنها بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.