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«تليف الرئة» أفقدها الوعي.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الراحلة

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 خالد فرج ومريم الخطرى
08:58 م | السبت 07 أغسطس 2021
دلال عبدالعزيز

دلال عبدالعزيز

شهدت الأيام الأخيرة فى حياة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز تدهوراً فى حالتها الصحية بعد إصابتها بفقدان فى الوعى أكثر من مرة داخل المستشفى الذى كانت تعالج فيه.

وقالت مصادر لـ«الوطن» إن دلال عبدالعزيز قد أصيبت بتليف شديد فى الرئة، بدرجة دفعت الأطباء لوضعها على جهاز أكسجين لتتمكن من التنفس، مضيفة أن أسرة الفنانة الراحلة رفضت مقترح الأطباء بزرع رئة لها نظراً لخطورة العملية على حياتها.

وأوضحت المصادر أن دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمى كانتا توجدان دوماً داخل المستشفى للاطمئنان على والدتهما، مشددة على عدم علم الأخيرة بنبأ رحيل سمير غانم حتى لحظة وفاتها.

وأكدت مصادرنا أن دلال عبدالعزيز لم تعلم بشائعة وفاتها التى انتشرت قبل أيام، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ودحضها الإعلامى رامى رضوان والفنان حسن الرداد عبر حساباتهما بمواقع التواصل الاجتماعى، حيث أخفت أسرتها هذه الشائعة عنها لعدم الإضرار بحالتها النفسية التى كانت سيئة من الأساس، نظراً لشعور «دلال» بالضيق من طول فترة احتجازها بالمستشفى. ومن المقرر أن تُشيع جنازة دلال عبدالعزيز ظهر اليوم الأحد من مسجد المشير طنطاوى بمنطقة التجمع الخامس، على أن يوارى جثمانها الثرى داخل مقابر الوفاء والأمل، فيما لم يتحدد بعد موعد أو مكان إقامة العزاء إلى الآن.

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