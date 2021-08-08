سماح أنور عن تقديمها أدوار أكشن: «ده أنا كنت بروح المدرسة بالموتوسيكل»

قالت الفنانة سماح أنور، إن عبارات «حقوق المرأة» و«حقوق الرجل»، مجرد حملات دعائية فاشلة، وساعدت في فشل الكثيرين، فالفرد عليه أن يكون لطيفًا ورحيمًا مع الشخص الذي أمامه، وإذا نشب خلاف بين الزوج وزوجته، واستطاع كل فرد أن يستمع إلى الشخص الذي أمامه ويقدر موقفه ستهدأ الأمور، مضيفة أنها تشعر أن الرجال دائمًا لديهم مرونة لكي يتغيروا أكثر من السيدات.

الرجال دائمًا لديهم مرونة لكي يتغيروا أكثر من السيدات

وأضافت «أنور»، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم، أنه عندما يكون الشخص متسامحا سيجعل الشخص الذي أمامه متفهما أكثر، كما أنها تربت في منزل لا يفرق بينها وبين أشقائها، «بحب الفشل أكثر من النجاح، لأن الفشل هو أب النجاح، أي شيء فعلته من قبل ونجحت فيه كان سببه فشل كبير قبلها، لما بنجح أخلاقي بتفسد».

سبب تقديمها أدوار أكشن في بعض أعمالها الفنية

وعلقت الفنانة، على تقديمها أدوار أكشن كثيرة في مسيرتها الفنية، فذكرت أن هذا الأمر نتج لأنها شخصية رياضية وكانت تذهب إلى مدرستها بالموتوسيكل، وكانت تحب العمل كثيرًا، مما أثر على شخصيتها.

واختارت سماح، بعض من ممثلات الجيل الحالي لتمثيل أدوارها القديمة، فاختارت ياسمين عبد العزيز في دورها في بيت القاصرات، ودنيا سمير غانم في دورها في راقصة قطاع عام، واختارت بدرية طلبة في سنبل بعد المليون، واختارت منى زكي في حالة تلبس، واختارت منة شلبي في رأفت الهجان، واختارت ريهام عبد الغفور في ذئاب الجبل.