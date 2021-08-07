«أطباء قنا» تطالب بالتحقيق في خروج مصاب بطلق ناري على سيارة ربع نقل من المستشفى الجامعي

أصدرت نقابة الأطباء بمحافظة قنا بياناً رسمياً، اليوم السبت، تثمن فيه وتقدر جهود الأطباء بالمحافظة وكافة محافظات الجمهورية، في التصدي للمخاطر الطبية والأوبئة، وأنهم ما زالوا حائط الدفاع الأول في وجه فيروس كورونا المستجد، الذي يضرب العالم.

وأكد البيان أن النقابة ومجلسها لا يساند ولا يدافع عن من يخطئ أو يتعمد التقصير، بل تتخذ النقابة تجاه هؤلاء إجراءات رادعة، من خلال إجراءات وتحقيقات عادلة وتتسم بالنزاهة والشفافية.

وطالب البيان بإجراء تحقيقات عادلة وشفافة مع الأطباء بمستشفى قنا الجامعي، وكشف ملابسات واقعة خروج مريض مصاب بطلق ناري علي سيارة ربع نقل من المستشفى، على أن تمثل النقابة في تلك التحقيقات، وتساند جامعة جنوب الوادي في توقيع أقصى الجزاء على المقصرين، طبقاً لنتيجة التحقيقات.

ووصف بيان نقابة الأطباء القرارات المتخذة بإيقاف الأطباء المقيمين والمدرسين المساعدين وأعضاء هيئة التدريس النوبتجين، دون إجراء أي تحقيقات، بـ«المتسرعة»، مما قد يثير جدلاً واسعاً في الشارع القنائي، «مما يحتم علينا التروي في اتخاذ القرارات، قبل ظهور نتيجة التحقيقات»، وفق ما جاء في البيان.

وتناولت مواقع التواصل الاجتماعي بالأمس واقعة خروج مريض مصاب بطلق ناري، على سيارة ربع نقل، من مستشفي قنا الجامعي، كان محولا لها من مستشفى دشنا المركزي، وهو ما خلق حالة من التخبط حول نقص الإمكانيات والاتهامات لجموع الأطباء.

وأصدر الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، قراراً بإيقاف الطاقم الطبي وعدد من أفراد الأمن، بسبب الإهمال في خروج مريض على سيارة ربع نقل من مستشفى قنا الجامعي، في طريقه إلى مستشفى قنا العام، بعد تداول فيديو بذلك.