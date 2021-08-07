تعرف على أسباب مثول محمد حسان أمام قاضي «داعش إمبابة» غدا

يمثل الشاهد محمد حسان، غدا الأحد، أمام المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا، التي تنظر محاكمة 12 متهما في قضية «داعش إمبابة»، وذلك لسماع شهادته حول القضية، بعد استدعائه على مدار عدة جلسات لذات السبب، وهي المحكمة التي سبق أن مثُل أمامها محمد حسين يعقوب، في الجلسة العلنية التي عُقدت بمجمع محاكم طرة، يوم 15 يونيو الماضي، وقال فيها أنا جاهل، كما تبرأ من متهم قال في اعترافاته، إنه تأثر بفكره.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة، غدا، لشهادة محمد حسان، في القضية، بناء على طلب أبداه محاميان من فريق الدفاع، وأمرت المحكمة بتنفيذه واستدعاءه.

طبيب شرعي

وفي الجلسة العلنية التي عُقدت بتاريخ السبت 10 مايو الماضي، قررت المحكمة تغريم محمد حسان ومحمد حسين يعقوب، مبلغ 1000 جنيه لكل منهما، لتغيبهما عن الشهادة، وقررت التأجيل لجلسة 12 يونيو الماضي، وفي هذه الجلسة، تغيب الشاهدان أيضا، فأصدرت المحكمة أمرا بضبط وإحضار محمد حسين يعقوب، للإدلاء بشهادته في جلسة 15 يونيو، كما أمرت بانتداب طبيب شرعي، لتوقيع الكشف الطبي على محمد حسان، في مقر إقامته.

أنا جاهل

وبتاريخ 15 يونيو الماضي، مثُل محمد حسين يعقوب أمام المحكمة، حيث حضر على كرسي متحرك بصحبة نجله، واستمرت الجلسة لمدة قاربت الساعة والنصف، بدأها القاضي بمخاطبته قائلا: إن عددا من المتهمين تأثروا بأفكاره واتخذوها حجة في أقوالهم، وبدأ الشاهد حديثه بقوله إنه جاهل وكررها 3 مرات.

سيد قطب «شاعر»

وأكد يعقوب خلال شهادته، أن الإرهابي الإخواني سيد قطب «شاعر وأديب»، لم يتفقه في علوم الدين، ولم يتعلم على يد شيخ.

إنسان مُضلل

وخلال الجلسة، سرد القاضي اعترافات أحد المتهمين، الذي أقرّ أن الجهاد هو التفجيرات، وارتكاب أعمال التخريب والعنف، فوصفه يعقوب بقوله «إنسان مُضلل»، كما سرد القاضي، اعترافات متهم آخر، قال إن التزامه الديني مرّ بـ4 مراحل، حيث كان ملتزما ثم اعتنق الفكر السلفي ثم السلفي التكفيري، وأنه تأثر بـ«يعقوب ومحمد حسان وأبي اسحاق الحويني» واعتنق الفكر الداعشي، فرد يعقوب بقوله: «هو وشأنه».

تأجيل وإعفاء من الغرامة

وفي ختام الجلسة، قرر القاضي الشربيني، تأجيل الدعوى لجلسة غد الأحد 8 أغسطس، لسماع شهادة الشيخ محمد حسان، كما أعفى «حسين يعقوب» من مبلغ الغرامة المقررة.

داعش إمبابة

وبحسب أمر إحالة المتهمين في قضية خلية داعش إمبابة، فإن المتهمين، في غضون الفترة من عام 2015 عشر وحتى 2017، تولوا قيادة في جماعة إرهابية «داعش»، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وانضموا لها وحازوا أسلحة وذخيرة، وروجوا لأفكار تنظيم داعش، كما التحقوا بمعسكرات التدريب الخاصة بها في سوريا.