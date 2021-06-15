قبل شهادته.. محمد حسين يعقوب يتبرأ من متهمي داعش إمبابة: ليسوا تلاميذي

يمثل الشيخ محمد حسين يعقوب صباح اليوم الثلاثاء أمام الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طواري، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وذلك للإدلاء بشهادته في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ«خلية داعش إمبابة» أو قضية خلية داعش، تنفيذا لقرار المحكمة يوم السبت الماضي، حيث تم طلب سماع شهادة الشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ محمد حسان، ومناقشتهم في الفكر والمنهج الذي يتبعاه، أمام المحكمة.

محمد حسين يعقوب

وقبل أن يدلي محمد حسين يعقوب بشهادته فقد أكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، نقلها نجله الشيخ علاء الدين، أن المتهمين في القضية ليسوا من تلاميذه، بحسب قوله، قائلاً: «سألنا الوالد، وقد أكد أن أسماء المتهمين في هذه القضية، وهي المعروفة بقضية داعش امبابة، ليسوا من تلاميذه، ولم يلتق بهم، وسيدلي بشهادته أمام المحكمة لتوضيح الأمر»، موضحا أن والده مريض، ومع ذلك سيذهب إلى المحكمة، للإدلاء بشهادته في القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية داعش إمبابة».

قضية خلية داعش إمبابة

وقال نجل الشيخ محمد حسين يعقوب في تصريح خاص لـ«الوطن» ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك علاقة بين والده وبين المتهمين وما إذا كانوا من تلاميذه « مستحيل هؤلاء ليسوا تلاميذ والدي وهذا رأي الشيخ أيضا»، لافتا إلى أن الشيخ محمد حسين يعقوب لم يذهب خلال المرتين السابقتين للإدلاء بالشهادة بناء على طلب المحكمة، بسبب سوء حالته الصحية.

وتابع نجل محمد حسين يعقوب قائلا: «هيتحامل على نفسه وهيروح، الموضوع بسيط، والإعلام كبر العملية، خصوصا صياغة بعض الصحف للخبر غلط، حيث نشرت بعض الصحف والمواقف، بأن المحكمة تأمر بضبط محمد حسين يعقوب في قضية داعش، الخبر غلط والصح للإدلاء بشهادته».

الحالة الصحية

وحول حالته الصحية، لا سيما أنه نشر فيديو على صفحته الرسمية بموقع يوتيوب منذ نحو أسبوع، قال نجل الشيخ محمد حسين يعقوب «نعم هو يصور الحلقات في بيته، ولا تحتاج جهدا أو حركة»، موضحا أن تصوير الحلقات التي يبثها على قناته، لا تحتاج لجهد كالذهاب للمحكمة والإدلاء بالشهادة.وفي فيديو سابق قال الشيخ محمد حسين يعقوب تعقيبا على الإعتداء على الكناس إن هذا ليس من الدين والإسلام منه براء كما أنه ليس له علاقة بالجهاد مشددا على أن الإسلام عظم من حرمة النفس والدماء.