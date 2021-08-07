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«الصحة» تحذر من شائعات شراء شهادة معتمدة للمسافرين دون تلقي اللقاح

كتب:

محمود البدوي
10:40 م | السبت 07 أغسطس 2021
الدكتورة هالة زايد .. وزيرة الصحة والسكان

الدكتورة هالة زايد .. وزيرة الصحة والسكان

حذرت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بعدم الانسياق وراء شائعات إمكانية شراء شهادة معتمدة للمسافرين دون تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد19».

وأوضحت الوزارة، في بيان لها نشره الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه لا يتم استخراج شهادة QR CODE الخاصة بلقاح فيروس كورونا للسفر دون تلقي اللقاح.

وتهيب وزارة الصحة والسكان بجميع المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

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