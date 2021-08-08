ضبط مسجل خطر بحوزته 30 طربة حشيش في حملة أمنية بالغربية

تمكن ضباط المباحث الجنائية بمحافظة الغربية مساء أمس السبت، في منطقة شبرا العلوى التابع لدائرة سمنود، من ضبط مسجل خطر وبحوزته 30 طربة حشيش، وذلك في إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي ومواجهه الخارجين على القانون وردعهم.

كان اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور مركز سمنود، يفيد ورود بلاغ من قوة مرور شبرا العلوى، باشتباههم فى أحد الأشخاص يدعى «م. ا .ع»، فى الثلاثينات من العمر، وعند تفتيشه ضبط بحوزته 30 طربة حشيش، وبالتحقيق معه تبين أنه مسجل خطر، وكان فى طريقه إلى محافظة أسيوط لتسليم المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات تمكن الرائد سامح عمران رئيس مباحث مركز سمنود وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم والتحفظ على المواد المخدرة، وإيداعه فى ديوان عام قسم سمنود.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية.