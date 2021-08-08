ميمي جمال تقطع إجازتها في الساحل الشمالي لحضور جنازة دلال عبدالعزيز

حرصت الفنانة ميمي جمال، على نعي رحيل الفنانة دلال عبدالعزيز، التي رحلت عن عالمنا صباح أمس السبت، بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت الفنانة ميمي جمال، فى تصريحات خاصة لـ «الوطن»، «كانت صدمة كبيرة أوى، أنا عارفة أنه مادام المرض دا نزل على الرئة يبقى استحالة هى تعبت كتير، وربنا رحمها من العذاب لكن مرحمناش من الفراق، فراق دلال فراق صعب».

وتابعت «دلال بنى أدمة جدعة وطيبة وبتعمل الواجب وبتساعد هى فعلا إنسانة، هى صديقة وإنسانة حبيبة، الصدمة وخدانى خالص».

وأضافت «حنا بقالنا فترة مشوفناش بعض لأن كل واحد مشغول ببيته وحياته لكن أحنا موجودين مع بعض فيه، وأحنا جيل فيه ود بينا سواء قاعدين مع بعض أو لا».

وأكدت الفنانة ميمي جمال، أن الجيل الخاص بهم كان صادقا وكانوا حريصين على ود بعضهم البعض، والسؤال على بعضهم، واستنكرت مايحدث فى الأجيال الجديدة.

وكشفت الفنانة ميمي جمال عن أنها كانت فى الساحل الشمالى وقطعت أجازتها فور تلقيها خبر وفاة دلال عبدالعزيز، وعادت للقاهرة.