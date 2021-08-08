لبلبة باكية: كل شوية أبص على بلكونة دلال أقول يارب تطلع وأشوفها

رحلت عن عالمنا صباح أمس السبت، الفنانة دلال عبدالعزيز بعد صراع طويل مع المرض منذ إصابتها بفيروس كورونا، إلى أن أصيبت بتليف كامل فى الرئة.

وحرص عدد كبير من الفنانين على نعى الفنانة دلال عبدالعزيز، والحديث عن ذكرياتهم معها، ومن بينهم الفنانة لبلبة والتى قالت فى تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «كنت بشوفها كتير دلال ساكنة قريب منى أنا على النيل وهيا كمان وكنت بشوف بلكونة بيتها».

وتابعت «من وقت ما تعبت وأنا كل شوية أخرج أبص على بلكونتها وأقول يارب تفتح بلكونتها وتطلع بقى علشان أشوفها وأتطمن أنها كويسة».

وأضافت «دلال عملت معاها فيلم واحد بس زمان أوى قبل ما تتجوز الأستاذ سمير، وأنا أذكر من الكواليس وأحنا بنشتغل الفيلم تقولى أنا بحب أوى سمير هو مش فى باله جواز بس أنا بحبه ونفسى أتجوزه».

وكشفت لبلبة عن أنها فى هذا التوقيت كانت تعمل مع سمير غانم فى أحد الأعمال فأخبرته بأمر دلال عبدالعزيز قائلة «قولتله ياسمير مش فى أى وقت الإنسان بيلاقي حد بيحبه كدا، ودلال بتحبك ودى إنسانة محترمة وجميلة وست طيبة وعلى سجيتها لازم تتجوزها، وفعلا اللى حصل أنهم اتجوزوا».