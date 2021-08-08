مصرع شخص بتسمم غذائي في أبنوب بأسيوط

لقي شخص مصرعه إثر إصابته بتسمم غذائي بقرية السوالم البحرية، التابعة لمركز أبنوب في محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب، يفيد بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة من المستشفى أبنوب المركزي، يفيد بوصول جعفر عبد العال أحمد، 40 سنة، من قرية السوالم البحرية، بدائرة المركز، جثة هامدة، إثر إصابته بتسمم غذائي، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وبانتقال قوات من الشرطة، وسؤال أسرة المتوفى، ذكروا أنهم فوجئوا بإصابة المتوفى بإعياء وقيء شديدين، نتيجة تناولة وجبة غذائية يشتبه أنها فاسدة.

وأضافوا في أقوالهم أنهم على الفور نقلوه للمستشفى، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة في الطريق. وحُرر المحضر اللازم، وجاري استكمال الإجراءات القانونية.