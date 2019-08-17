أصيب 6 أطفال من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي إثر تناول وجبة طعام معدة داخل منزلهم بقرية الزاوية في محافظة أسيوط وتم نقلهم لمستشفي الإيمان العام لتلقي العلاج.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية الزاوية بإصابة 6 أطفال بينهم 3 أشقاء مصابين بحالة إعياء شديد وقيئ مستمر واشتباه بحالة تسمم غذائي ونقلهم مستشفى الإيمان العام.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة للمستشفى وتبين صحة البلاغ وإصابة كل من "حازم.م"، 10 سنوات، و"رحمة.م"، 9 سنوات، "سلسبيل.م"، 5 سنوات، و"يوسف.ت"، 5 سنوات، و"فاطمة.ح"، 5 سنوات، و"يونس. م"، 4 سنوات، جميعهم مقيمين قرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط باشتباه حالة تسمم.

وبسؤال أهل الأطفال أكدوا إصابتهم بحالة تسمم إثر تناولهم وجبة غذائية معدة بالمنزل، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في حدوث إصابتهم. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.