يبحث الطلاب وأولياء الأمور، عبر محرك البحث «جوجل» عن نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، خاصة مع قرب الانتهاء من تصحيح الامتحانات في جميع المواد للشعبتين «العلمي والأدبي»، ومن المقرر ظهور نتيجة الثانوية العامة في الجزء الثاني من منتصف أغسطس الجاري؛ طبقًا لتصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس

يستطيع طلاب الثانوية العامة الحصول على نتائجهم، بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الأسبوع المقبل، عبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 الذي خصصته «الوطن»؛ لمساعدة الطلاب والاستعلام عن النتيجة بالاسم ورقم الجلوس.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، بعد اعتمادها من وزير التعليم كما يلي:

- في البداية، يمكن للطالب الدخول على هذا الرابط.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- إدخال الاسم رباعي.

- يختار الطالب شعبته «علمي، أدبي».

- تسجيل البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

- اختيار المحافظة.

- الضغط على زر التسجيل لإظهار نتيجة الثانوية العامة 2021.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قد كد أن التصحيح الإلكتروني مستمر بنجاح كبير منذ منتصف يوليو الماضي وحتى الآن، حيث يتم مركزيًا وتحت إشراف كامل مباشر من الأجهزة السيادية، لافتًا إلى أنه جرى الانتهاء من تصحيح عدد كبير من المواد.

وأشار «شوقي» إلى أن مؤشرات ونسب النجاح في كل المواد التي انتهى تصحيحها «مطمئنة» تماما ومقاربة للسنوات الماضية، وأن ما يتم تداوله بخصوص مؤشرات النتيجة ليس له أي أساس من الصحة.