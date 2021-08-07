أول تعليق من وزير التعليم عن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021، موضحا أن تصحيح الامتحانات مستمر حتى الآن، وعلى الطلاب وأولياء الأمور ضرورة الانتباه لما يعلن فقط رسيماً عن النتائج وعدم الإنسياق وراء ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: «إن أعمال التصحيح تتم إلكترونياً دون تدخل أي عنصر بشري، وفي مراكز مؤمنة جيداً».

«شوقي» يرد على مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021

وأكد «شوقي» في تصريحات على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن كل ما يتم كتابته عن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021 غير صحيح وغير رسمي ولا أساس له من الصحة، موضحا أن وزارة التعليم لم تصرح بأي شيء من هذه المؤشرات، وأن جميع الدرجات التي حصل عليها الطلاب في المواد التي تم تصحيحها مطمئنة.

«التعليم»: لا صحة لما كُتب عن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن غالبية رواد مواقع التواصل الاجتماعي كثيراً ما يجتهدون في كتابة مؤشرات عن نتيجة الثانوية العامة 2021، بحثاً عن القراء والمشاهدات فقط، ويجب على أولياء الأمور ضرورة التركيز فقط في ما يتم نشره رسمياً من قبل الوزارة وعدم الإنسياق وراء مواقع التواصل الاجتماعي، موضحاً أن أعمال تصحيح الامتحانات مستمرة ليل ونهاء.

تعرف على موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021

وأوضح أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 خلال الفترة من 15 أغسطس حتى 18 من نفس الشهر، مؤكداً أنه سيتم إعلان النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي الإلكتروني، مضيفا أن امتحانات الثانوية العامة 2021 عقدت ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً وسارت بصورة منتظمة دون أي معوقات.

وشدد على أن الوزارة كثفت من جهودها لضمان سير أعمال الامتحانات دون أي معوقات، مؤكداً أنه تم تعقيم جميع اللجان الامتحانية قبل وبعد عقد كل امتحان، وأن الوزارة نسقت مع جميع مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في جميع المحافظات للوقف على سير أعمال الامتحانات ورصد أي محاولات للغش من قبل الطلاب، لافتاً إلى أنه تم السماح للطلاب بدخول اللجان الامتحانية بالكتاب المدرسي.

وتابع: أن الاختلاف في نتيجة الثانوية العامة 2021 عن السنوات الماضية يمكن فقط في توزيع شرائح الدرجات على أسئلة كل امتحان، مؤكداً أن الثانوية العامة لهذا العام تعتبر الأفضل في تاريخ الثانوية العامة، وأن الامتحانات عقدت بنمط الأسئلة التي تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم، وأن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وضع الامتحانات وفق أسس ومعايير عالمية بالتنسيق مع كبرى المؤسسات الدولية.