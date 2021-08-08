«أرامكو» السعودية: الأرباح تضاعفت أربع مرات في الربع الثاني من 2021

أعلنت شركة «أرامكو» السعودية العملاقة للطاقة، أن أرباحها في الربع الثاني لعام 2021، تضاعفت نحو أربع مرات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على خلفية ارتفاع أسعار النفط والطلب.

وقالت الشركة في بيان نشرته السوق المالية السعودية «تداول» عبر موقعها، إن أرباحها الصافية ارتفعت إلى 25.5 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة ب6.6 مليارات دولار، في الربع نفسه من 2020.

وأرجعت الشركة الأداء القوي في الربع الثاني إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، وتحسن هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات وتخفيف القيود المرتبطة بجائحة كورونا.

وتعليقا على النتائج، قال رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر، إن الربع الثاني يعكس نتائج مميزة جدا لأرامكو السعودية، مستندة على الانتعاش القوي في الطلب العالمي على الطاقة، وأضاف أن هذا يعزز دخول أرامكو السعودية النصف الثاني من عام 2021، وهي أكثر مرونة وقدرة على التكيف، في ظل موجة الانتعاش الاقتصادي العالمي، وأعلنت الشركة أيضا توزيع أرباح عن الربع الثاني بقيمة 18.76 مليار دولار.

يأتي ذلك بعد نحو شهرين من إعلان الشركة العملاقة أنها جمعت ستة مليارات دولار في أولى عملياتها لبيع صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مقوّمة بالعملة الأمريكية، وبعد تحقيقها زيادة بنسبة 30% في أرباحها في الربع الأول من عام 2021.

وجاء ذلك بعد أن تكبدت الشركة خسارة فادحة في 2020، مع تراجع أرباحها بنسبة 44.4% عن أرباح العام 2019، بسبب انخفاض أسعار النفط الخام مع تراجع الطلب العالمي جراء وباء كورونا، وضاعفت هذه الخسائر الضغوط على المشاريع السعودية الطموحة لتنويع الاقتصاد البالغ كلفتها مليارات الدولارات.

ويأتي الإعلان بعد أقل من شهر على اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» على قيام تحالف «أوبك بلاس» المؤلف من 23 دولة، برفع الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من أغسطس الجاري، للمساعدة في دفع التعافي الاقتصادي العالمي مع انحسار الوباء.