عاجل.. وصول محمد حسان للإدلاء بشهادته في «داعش إمبابة»

وصل الشيخ محمد حسان إلى جلسة محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية داعش إمبابة»، والموجود فيها للإدلاء بشهادته أمام الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى شهادة الشيخ محمد حسان للإدلاء بشهادته، بناء على طلب دفاع المتهمين، بعدما وجّهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، بينها تولي قيادة في جماعة إرهابية، الهدف منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام العام وسلامة المجتمع وأمنه إلى الخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين في الدولة ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزا وسعد الدين سرحان وأمانة سر أشرف صلاح.

ويحاكم المتهمون في القضية، بأنّهم في غضون الفترة من عام 2015 وحتى 2017، تولوا قيادة في جماعة إرهابية «داعش»، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وانضموا لها وحازوا أسلحة وذخيرة، وروجوا لأفكار تنظيم داعش، كما التحقوا بمعسكرات التدريب الخاصة بها في سوريا.