جثمان دلال عبدالعزيز في طريقه إلى مسجد المشير لأداء صلاة الجنازة

تستعد عائلة الفنان الراحل سمير غانم لتشييع جنازة دلال عبدالعزيز، بعد قليل، من مسجد المشير بمنطقة التجمع الخامس، حيث تقام صلاة الجنازة على جثمانها عقب صلاة الظهر، على أن يتم الدفن في مقابر الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر.

تفاصيل تشييع جنازة دلال عبد العزيز

وتحرك جثمان الفنانة الراحلة منذ قليل، استعدادا لتشييع جنازتها، وذلك بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بالدفن، بينما وقفت الفنانتين شمس البارودي وسهير البابلي على غسل الفنانة الراحلة، في وجود ابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم.

وتوافد عدد من الفنانين على المستشفى لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على دلال عبدالعزيز، وبينهم صديقتها المقربة ميرفت أمين والإعلامية بوسي شلبي ونهال عنبر، إضافة إلى عائلة الفنانة الراحلة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ورحلت الفنانة دلال عبدالعزيز عن عالمنا، أمس، عن عمر ناهز 61 عاما، بعد أكثر من 90 يوما قضتها داخل العناية المركزة بسبب تداعيات إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على جثمانها اليوم عقب صلاة الظهر من مسجد المشير بالتجمع الخامس، على أن يتم الدفن في مقابر الأسرة في مدينة نصر، إلى جانب الفنان سمير غانم وفقا لوصيتها.