وزيرة الثقافة تنيب خالد عبد الجليل لحضور جنازة دلال عبد العزيز

أنابت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مستشارها لشئون السينما؛ لحضور تشييع جثمان الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، وصلاة الجنازة عليها ظهر اليوم، من مسجد المشير بالتجمع الخامس؛ نظرًا لعدم تواجدها في القاهرة بسبب ظروف العمل.

وتوفيت الفنانة دلال عبد العزيز، أمس السبت، بعد صراع مع المرض منذ إصابتها بفيروس كورونا قبل عدة أشهر، وهو ما تسبب في تداعيات صحية وأضرار بالجهاز التنفسي.

و كان «عبد الجليل» قد أثني علي ما قدمته الفنانة القديرة من إبداع طوال مسيرتها الفنية التي قاربت أربعة عقود، وكذلك ما عرف عنها من إنسانية وحضور اجتماعي بالوسط الفني، إذ كانت دائما إلى جانب زملائها في كل المناسبات الاجتماعية والإنسانية.