عاجل.. تعطيل العمل بكل البنوك المصرية الخميس المقبل

أعلن البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، يوم الخميس المقبل الموافق 12 أغسطس 2021، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1443 هـ.

وفي وقت سابق، أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا بشأن يوم إجازة رأس السنة الهجرية، ونص قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن يوم إجازة رأس السنة الهجرية: «يكون يوم الخميس الموافق 12 من شهر أغسطس عام 2021 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بدلاً من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1443 هجرية، طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية».

جاء قرار رئيس الوزراء، بعد الاطلاع على قوانين «نظام العاملين بالقطاع العام، وقانون شركات قطاع الأعمال العام، وقانون الخدمة المدنية».

كما يتوافق قرار «مدبولي»، مع قراره رقم 1193 لسنة 2018، بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وكان من بينها «إجازة رأس السنة الهجرية».

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر قبل قليل، قرار رئيس الوزراء رقم 1828 لسنة 2021، بشأن تفاصيل منح يوم الخميس المقبل، إجازة رسمية.

وسبق أن ذكر مصدر حكومي، في تصريح سابق لـ«الوطن»، عقب إعلان رئاسة مجلس الوزراء اليوم، موعد الإجازة يوم الخميس المقبل، بأن وزير القوى العاملة، من المُقرر أن يصدر أيضاً قراراً وزارياً يتماشي مع قرار رئيس الوزراء، بشأن منح يوم إجازة رأس السنة الهجرية.

وأوضح المصدر أن قرار «سعفان» سيتضمن منح يوم الخميس المقبل الموافق 12 أغسطس، كإجازة رسمية مدفوعة الأجر.