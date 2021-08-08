نهال عنبر في جنازة دلال عبد العزيز: «كل عزا كنتي جنبي أول مرة أكون وراكي»

حالة كبيرة من الحزن، سيطرت على الفنانة نهال عنبر أثناء مشاركتها في تشييع جثمان الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، اليوم الأحد، من مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.

وخلال صلاة الجنازة على الفنانة دلال عبد العزيز، قالت الفنانة نهال عنبر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الحقيقة مش قادرة أقول كلام يوفيها حقها، كانت ست جدعة ودايما تلاقيها موجودة في الحزن وفي الفرح مكنتش بتسيب عزا واحد أو جنازة، ربنا يرحمها ويسكنها الجنة ويجعل مرضها اللى شافته فى ميزان حسنتها يارب».

وأضافت نهال عنبر: «أنا ماشية أبص جنبي.. في كل جنازة كانت دلال عبد العزيز دايما بتكون معايا وجنبي فيها.. أول مرة أكون أنا اللي ماشية وراكي».

وحرص عدد كبير من الفنانين على صلاة الجنازة بعد ظهر اليوم على الفنانة دلال عبد العزيز من مسجد المشير طنطاوي، على رأسهم إلهام شاهين وميرفت أمين وهاني رمزي وأحمد سعد ودرة.

ورحلت الفنانة دلال عبد العزيز، عن عالمنا مساء أمس السبت، بعد صراع طويل مع فيروس كورونا وتداعياته، حيث تواجدت في المستشفى لأكثر من 90 يومًا.