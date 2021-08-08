بالأرقام.. ضرائب ورسوم السجائر المحلي والأجنبي والإلكترونية

تساؤلات عديدة عن أسعار السجائر المحلي والأجنبي خلال الفترة الحالية، لاسيما بعد الإعلان عن تطبيق رسوم تخصص لتمويل منظومة التأمين الصحي، وفقًا لقانون التأمين الصحي الشامل الجديد، وتزايدات أسعار السجائر والتبغ في مصر بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وكانت البداية مع فرض ضريبة القيمة المضافة ووضع السجائر والتبغ والمعسل ضمن ضريبة الجدول.

رسوم على أسعار السجائر لتمويل التأمين الصحي الشامل

وتمّ فرض رسوم على علب السجائر لصالح تمويل مشروع التأمين الصحي بداية من يوليو، بواقع 25 قرشًا على كل علبة سجائر أجنبية أو محلية وتزيد كل 3 سنوات.

ولن تكون زيادة أسعار السجائر التي أعلنتها بعض شركات التبغ مؤخرًا هي الأخيرة، حيث تزيد أسعار السجائر بشكل دوري حتى عام 2027 وفقًا لقانون التأمين الصحي الشامل

وقال ياسرعمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنَّه لا رفع جديد في تعديلات الحكومة الجديدة على قانون القيمة المضافة المرسل إلى البرلمان، مشيرًا إلى أن السجائر ضمن ضريبة الجدول.

الضرائب والرسوم وراء زيادة أسعار السجائر 2021

وأرجع وكيل لجنة الخطة والموازنة، تلك الزيادة ‘لى فرض رسوم وزيادة ضريبة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أنَّ آخر تعديل على قانون القيمة المضافة كان في بداية العام الماضي فبراير 2020، حيث وافق المجلس على رفع أسعار ضريبة منتجات التبغ، ضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته بزيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلية بمقدار (50 قرشًا) للشريحة الأولى، و(100 قرش) للشريحة الثانية، و(50 قرشًا) للشريحة الثالثة مع رفع السقف السعرى لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية والتي ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.

كما تمّ زيادة قيمة الضريبة المستحقة على المعسل المحلي بمقدار 15% والمستورد بمقدار 25% لتصبح ضريبة الجدول على المعسل المحلي 165%، والمعسل المستورد 200%.

لأول مرة.. فرض ضرائب على السجائر الاليكترونية

وتمّ فرض ضريبة على منتجات التبغ المُسخن لأول مرة، وهي «ضريبة جدول» بمقدار 1400 جنيه على الكيلو جرام صافي من التبغ، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية.

كما تمّ لأول مرة فرض ضريبة على السائل الإلكتروني الذي يتمّ استهلاكه من خلال السجائر الإلكترونية، في ضريبة جدول بمقدار جنيهين لكل مليلتر من السائل، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية أيضًا.

واوضح وكيل لجنة الخطة، أنَّ زياد أسعار السجائر وفرض ضرائب على التبغ يأتي وفق توجيهات منظمة الصحة العالمية، والتي دعت إلى تشجيع دول العالم على فرض مزيد من الضرائب على التبغ لإنقاذ الأرواح وإن زيادة الضرائب المفروضة على التبغ بحيث ألا تقل عن 70% من أسعار التجزئة وذلك بهدف أن يؤدي إلى زيادات كبيرة في أسعار السجائر، ويدفع عديدًا من مستهلكي التبغ الحاليين إلى الإقلاع عن التدخين، وردع عديد من الشباب عن تعاطي التبغ، ما يؤدي إلى تخفيضات كبيرة في الوفيات.