ماكرون يهنئ اليابان بنجاح أولمبياد طوكيو: نراكم في باريس 2024

هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليابان؛ لنجاح تنظيم أولمبياد طوكيو، التي اختتمت فعالياتها اليوم الأحد، مشيرا إلى استعدادات فرنسا لتنظيم الدورة المقبلة من الأولمبياد في باريس عام 2024.

وغرد ماكرون عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «تهانينا لجميع اليابانيين على نجاح الألعاب الأولمبية، لقد كان موقفًا غير مسبوق، لكننا جميعًا قضينا وقتًا رائعًا. كنا بحاجة إلى هذا الحدث.. نراكم في المرة القادمة في باريس عام 2024».

ووسط إجراءات احترازية مشددة ضد كورونا، انطلقت الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو، في 23 يوليو 2020، بعد تأخرها لمدة عام بسبب كورونا، وشهدت الدورة مجموع 452 رياضيًا مشاركًا في الأولمبياد من الدول العربية، لتتصدر مصر قائمة الدول الأعلى بعدد الرياضيين المشاركين في الدورة، الذي بلغ 134 مشاركًا.

مشاركة مصر في أولمبياد طوكيو

من ناحية أخرى، علق شريف العريان، سكرتير عام اللجنة الأولمبية، رئيس اتحاد الخماسي الحديث، على مشاركة البعثة المصرية في منافسات أولمبياد طوكيو 2020، قائلا: إن المشاركة المصرية قدمت مستوى جيدا وأنها حققت الأهداف المطلوبة منها، بعد أن أصبحت حصيلة ميداليات الفراعنة 6، أحدهما ذهبية، والأخرى فضية، و4 برونزيات، و3 ميداليات في الخماسي الحديث والكاراتيه.، وبعد حفل الختام ستعود البعثة المصرية على دفعتين، الأولى تصل القاهرة يوم 10 أغسطس، والثانية يوم 12 أغسطس.

وحصلت مصر على المركز 53 في الترتيب العام للدول المشاركة بطوكيو، وكان الإنجاز الأبرز فوز فريال أشرف بطلة مصر في الكاراتية، بأول ميدالية ذهبية بالدورة، بعد الفوز على بطلة أذربيجان، إرينا زاريتسكا ، في نهائي منافسات وزن +61 كجم، بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية، ليرتفع رصيد مصر إلى ذهبية وفضية و4 برونزيات، وصل بها ترتيبها إلى المركز الـ53 في جدول الترتيب العام.