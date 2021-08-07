«التنسيقية» تهنئ فريال أشرف على فوزها بذهبية أولمبياد طوكيو

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، البطلة الأولمبية، فريال أشرف، لحصولها على الميدالية الذهبية في الكاراتيه بأولمبياد طوكيو، بعد فوزها على بطلة العالم من أذربيجان.

وتعد فريال أشرف، أول بطلة أولمبية مصرية تحرز الميدالية الذهبية، وصاحبة أول ميدالية ذهبية لمصر منذ أولمبياد سيدني 2004.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نعت اليوم وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، التي لحقت بزوجها الراحل الفنان سمير غانم، متأثرة بمضاعفات فيروس كورونا.

وقدمت «التنسيقية» خالص التعازي والمواساة لأسرة الفنانة الراحلة، داعية الله أن يتقبلها في الصالحين.