حددت وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021 لموظفي الحكومة، لتبدأ من يوم الاثنين الموافق 17 أغسطس الحالي، لنحو 5 ملايين موظف يعملون في 33 وزارة وهيئة وجهة حكومية.

وبحسب توجيهات الكتاب الدوري الذي أصدرته وزارة المالية في نهاية يونيو الماضي، يجري تنسيق مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021 لموظفي الحكومة على مدار 3 أيام.

مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021 لموظفي الحكومة المتأخرين

ونظم الكتاب الدوري مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021 لموظفي الحكومة المتأخرين عن الصرف في المواعيد السابقة لتكون يومي 22 و23 أغسطس الحالي.

وتحددت مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021 لموظفي الحكومة للعاملين بـ20 وزارة، لتكون يوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس، بينما يصرف العاملون في 13 وزارة وجهة حكومية مرتبات شهر أغسطس 2021، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وأهاب الكتاب الدوري، بالجهات الإدارية، إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة لمجابهة تداعيات «كورونا»، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وطالب الكتاب الدوري، العاملين بالجهات الإدارية، بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، في ظل إتاحة صرف مرتبات أغسطس 2021 لموظفي الحكومة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا.

وتصرف وزارة المالية، مرتبات شهر أغسطس 2021 لموظفي الحكومة، متضمنة الزيادات المالية الجديدة التي جرى صرفها مع راتب يوليو، وتتضمن العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين، والحافز الإضافي، للعاملين بالدولة.