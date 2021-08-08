وفاة والد الملحن هيثم نبيل.. وصلاة الجنازة بعد المغرب

أعلن الملحن هيثم نبيل، وفاة والده، مشيرًا إلى أنه من المقرر إقامة صلاة الجنازة على جثمانه عقب صلاة المغرب بمسجد جامعة مصر.

وكتب هيثم نبيل، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلاً: «أبويا حبيبي في ذمة الله، عقب صلاة المغرب بمسجد جامعة مصر، الحي المتميز، 6 أكتوبر».

وانتهى هيثم نبيل مؤخرا من تسجيل أول ديو غنائي جمعه بالفنان هيثم شاكر، بعنوان «كانت غلطة»، وطرحها عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

آخر أعمال الملحن هيثم نبيل

احتفل هيثم نبيل بنجاح آخر أعماله الدرامية «لؤلؤ»، وكتب هيثم نبيل، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «انتهت النهاردة رحلة نجاح جديدة مع مسلسل لؤلؤ بعدد مشاهدات تخطت الربع مليار مشاهدة.. الحمدلله رقم غير مسبوق لأغاني داخل مسلسل.. تجربة ممتعة يمكن جات بعد نجاح كبير بأغاني بمسلسل البرنس وكان تحدي كبير أني أعمل أغاني بألوان متنوعة في 14 أغنية».

وأضاف: «الحمد لله، ربنا كتب لهم نجاح كبير بدعمكوا المستمر وبمشاركة الموزع العبقري وأخويا نادر حمدي، على مستوي الأغاني ووزع هذا الكم من الأغاني في وقت قياسي واللي اتشرفت أني اتشارك أنا وهو في عمل الموسيقي التصويرية للمسلسل اللي لاقت إشادة كبيرة»، متابعًا: «والشعراء اللي اجتهدوا.. سارة سعيد وكريم سامي وأسامة محرز ومنصور محمد.. والأصوات الصاعدة الجميلة اللي تم اختيارهم من بين آلاف الأصوات داليدا (نور عبد السلام) اللي أدت (أغاني لؤلؤ) صوت جديد جميل ومختلف».

وتابع: «آية خفاجي.. من الأصوات الجميلة اللي استمتعت بيها مطربة محترفة وخامة مختلفة اللي أدت اغاني كاميليا.. وأخيرًا تشرفت بالعمل مع كل فريق العمل المسلسل المخرج العبقري صديقي وأخويا محمد سامي اللي بذل معايا مجهود كبير جدًا في أثناء عملي للأغاني ولثقته الغالية.. وصديقتي نجمة العمل لؤلؤ مي عمر.. والمتألق صديقي المحترم المحترف إدوارد، وأحمد زاهر الممتع، وصديقي المخرج محمد عبد السلام، والمونتيرة المحترفة غادة عز الدين والسيناريست والممثل الجميل محمد مهران والجندي المجهول اللي تعبناه جدًا المنتج الفني شادي علام والمشرف العام حسام شوقي والكيان الكبير شركة سينرجي».