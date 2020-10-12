بعد إعلان إصابته بكورونا.. هيثم نبيل يعلن انتقال الفيروس لوالده وزوجته

أعلن الفنان هيثم نبيل عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك"، إصابة زوجته ووالده بفيروس كورونا.

وكتب "هيثم" في منشوره: "والدي وزوجتي إيجابي كورونا زيي للأسف، تجربة قاسية لنا، نسأل الله أن يخرجنا منها على خير".

وبالأمس أعلن الفنان هيثم نبيل إصابته بفيروس كورونا، ونشر على حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك" قائلاً، "قدر الله وماشاء فعل.. أصيبت بكورونا".

وحذر "نبيل" المخالطين به قائلًا: "دعواتكوا بأنها متكونش جت لحد عن طريقي .. ياريت لو حد اختلط بيا اخر كام يوم ياخد باله".

وعلى جانب آخر، أعلن هيثم نبيل فى يوليو الماضى استعداده لطرح ألبوم باسم "زي زمان"، في عودة له بعد فترة غياب دامت نحو 4 سنوات، منذ طرح آخر ألبوماته "مرحلة جديدة".

ونشر "نبيل"، عبر حسابه على "فيس بوك"، صورة من ألبوميه السابقين "كملنا بعض 2010 – مرحلة جديدة 2016"، مضيفًا: "وقريبًا ألبوم زي زمان".

كما تعاقد الفنان هيثم نبيل، للمرة الثانية مع شركة "سينرجي" على كتابة وتلحين أغاني مسلسل"لؤلؤ".

مسلسل "لؤلؤ" من بطولة مي عمر، وأحمد زاهر، وإدوارد، ونيرمين الفقي، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة "سينرجي".

ويعد العمل أولى بطولات مي عمر المطلقة، وتأخر البدء في التصوير بسبب جائحة كورونا والتي أدت إلى توقف عدد من الأعمال الفنية بناء على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والحفاظ على الفنانين.

وقد "هيثم" أكثر من 8 أغنيات خلال شهر رمضان الماضي، فى مسلسل "البرنس"، الذى قام ببطولته الفنان محمد رمضان، وقام بغناء تلك الأغنيات الفنان أحمد سعد، والتى حظيت بنجاح كبير للغاية منها "العشم" التى كانت تتر مقدمة المسلسل وأغنية "يابا" التى قدمتها الطفلة التي جسدت دور ابنة "رمضان".