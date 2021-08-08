محمد حسان يهاجم تنظيم القاعدة والإخوان في شهادته أمام المحكمة

وجهت هيئة المحكمة إلى الشيخ محمد حسان عدّة أسئلة تعلقت بتنظيم القاعدة ورأيه فيه، لتأتي إجابة «حسان» بأن «التنظيم سواء كان أصله في أفغانستان أو العراق أو في كل مكان، فإن هذا الفكر تكفيري وحصر الحق وحكم على المسلمين بالردة، وحكم على جميع الحكومات الإسلامية العربية أنها كافرة ومرتدة، واستحل الدماء، فما خرج الخوارج على علي بن أبي طالب إلا بعد أن كفَّروه».

وعن جماعة الإخوان الإرهابية، قال «حسان»، أمام المحكمة: «الجماعة في بدايتها دعوية، ثم تحوَّلت إلى البحث عن الحكم، وتولت رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب، ومع ذلك لم توفق الجماعة في حكم مصر لأنها لم تستطع أن تنتقل من فكر الجماعة إلى فكر الدولة، ومن الطيف الواحد إلى طيف الدولة، وبعد حدوث الصدام مع الدولة وجميع مؤسساتها رفعت شعار الشرعية أو الدماء».

وعن أنصار بيت المقدس، قال «حسان» إنهم «ليسوا على الطريق الصحيح إطلاقا وهم يستحلون الدماء المحرمة للمسلمين، وهذا سوء فهم خطير، وأود الآن أن تعيد الدولة قضية المناقشات في السجون والمراجعات، فالفكر لا ينتزع إلا بالفكر، ويجب أن نحتضن شبابنا وأولادنا، ويجب على أهل الفقه والعلم فتح الصدور للجميع».

وعن تنظيم داعش، قال حسان إنه منبثق من تنظيم القاعدة في العراق الذي أسسه أبو مصعب الزرقاوي وانفصل في 2014 حين سمى التنظيم أبوبكر البغدادي خليفة للمسلمين، وهو تنظيم وحشي سيئ السمعة، وأصول التنظيم امتداد لفكر الخوارج الذين كفَّروا عليًا وهو من المبشرين بالجنة ثم برروا لأنفسهم قتله ببعض الأحاديث النبوية دون فهم دقيق».

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها تولي قيادة في جماعة إرهابية، الهدف منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام العام وسلامة المجتمع وأمنه إلى الخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين في الدولة ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.