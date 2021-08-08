عاجل.. انتقال الحماية المدنية لموقع حريق الزمالك

شب حريق هائل بمنطقة الزمالك بالقاهرة، داخل إحدى المراكب العائمة في مياه النيل بالمنطقة، ولا يزال سبب الحريق مجهولاً، وغطت الأدخنة السوداء سماء منطقة الزمالك ومنطقة وسط القاهرة المحيطة بها.

ودفعت الحماية المدنية، بعدد من سيارات الإطفاء؛ للسيطرة على الحريق وإخماد النيران دون وقوع خسائر في الأرواح، ولا تزال قوات الحماية تحاول السيطرة على النيران التي لا زالت تتصاعد وتلتهم كل ما في طريقها، إذ تمكن المارّة من مشاهدة الأدخنة والنيران رغم بعد المساقة بينهم وبين موقع الحادث.