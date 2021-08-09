أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الإثنين 9-8-2021

تعد أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم، واحدة من أهم السلع المهمة التي لا غني عن متابعتها بشكل يومي، نظرا لأنها تحتوي على فيتامين سي وبـ12 والماغنسيوم، وغيرها من العناصر المهمة التي يحتاجها الجسم يوميا.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الإثنين 9 أغسطس 2021، والتي تنوعت بين الموز والمانجو والمشمش والبرتقال على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم

وتباينت أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم ولم تتغير أسعار أغلب الأنواع، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر المشمش

سجل سعر كيلو المشمش الصحراوي اليوم، في الأسواق بين 12 و20 جنيهًا.

سعر التفاح

ووصل سعر كيلو التفاح البلدي إلى 15 جنيهًا، والأمريكاني سجل نحو 35 جنيهًا.

سعر التين البرشومي

تراوح سعر الكيلو جرام من التين البرشومي اليوم، بين 15 و20 جنيهًا.

سعر الكنتالوب

سجل سعر الكيلو جرام من الكنتالوب في الأسواق اليوم نحو 6 جنيهات للكيلو.

سعر الخوخ

استقر سعر الكيلو جرام من الخوخ البلدي اليوم عند 15 جنيهًا.

سعر البلح الرملي

تراوح سعر الكيلو جرام من البلح الرملي اليوم، بين 12 و18 جنيهًا.

سعر الشمام

تراوح سعر الكيلو جرام من الشمام بين 5 جنيهات و7 جنيهات.

سعر المانجو

سجل كيلو المانجو فص نحو 50 جنيهًا، ووصل سعر المانجو عويس إلى 35 جنيهًا، والهندي سجل 25 جنيهًا، كما سجل الكيلو من المانجو الزبدية نحو 20 جنيهًا، وكيلو المانجو البلدي 18 جنيهًا.

سعر البطيخ

تراوح سعر البطيخ اليوم بين 20 جنيهًا و50 جنيهًا.

سعر العنب

وصل سعر الكيلو جرام من العنب البناتي والأحمر اليوم إلى 15 جنيهًا، بينما سجل الكيلو جرام من العنب الأسود اليوم نحو 25 جنيهًا.

سعر البرقوق

وبلغ سعر الكيلو جرام من البرقوق السكري اليوم نحو 25 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو جرام من البرقوق الإنجليزي إلى 20 جنيهًا.