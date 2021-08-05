أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الخميس 5-8-2021

يهتم العديد من الأشخاص بتناول الفاكهة يوميا، نظرا لأنها تحتوي على فيتامين سي وفيتامين بـ12 والماغنسيوم، وغيرها من العناصر المهمة التي يحتاجها الجسم يوميا، وتوجد في الفاكهة بنسب كبيرة، ما يدفع البعض لمتابعة أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الخميس 5 أغسطس 2021.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الخميس 5 أغسطس 2021، والتي تنوعت بين الموز والمانجو والبرقوق على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم

وتباينت أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الأربعاء، ولم تتغير أسعار أغلب الأنواع، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر البلح الرملي

تراوح سعر الكيلو جرام من البلح الرملي اليوم، بين 12 و18 جنيهًا.

سعر الشمام

تراوح سعر الكيلو جرام من الشمام بين 5 جنيهات و7 جنيهات.

سعر المانجو

سجل كيلو المانجو فص نحو 50 جنيهًا، ووصل سعر المانجو عويس إلى 35 جنيهًا، والهندي سجل 25 جنيهًا، كما سجل الكيلو من المانجو الزبدية نحو 20 جنيهًا، وكيلو المانجو البلدي 18 جنيهًا، فيما وصل سعر كيلو المانجو الدبشة إلى 15 جنيهًا، والصديقة 20 جنيهًا.

سعر المشمش

سجل سعر كيلو المشمش الصحراوي اليوم، في الأسواق بين 12 و20 جنيهًا.

سعر التين البرشومي

تراوح سعر الكيلو جرام من التين البرشومي اليوم، بين 15 و20 جنيهًا.

سعر البطيخ

تراوح سعر البطيخ اليوم بين 20 جنيهًا و50 جنيهًا.

سعر البرقوق

وبلغ سعر الكيلو جرام من البرقوق السكري اليوم نحو 25 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو جرام من البرقوق الإنجليزي إلى 20 جنيهًا.

سعر العنب

وصل سعر الكيلو جرام من العنب البناتي والأحمر اليوم إلى 15 جنيهًا، بينما سجل الكيلو جرام من العنب الأسود اليوم نحو 25 جنيهًا.

سعر التفاح

ووصل سعر كيلو التفاح البلدي إلى 15 جنيهًا، والأمريكاني سجل نحو 35 جنيهًا، والإيراني والسكري بنحو 40 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر الخوخ

استقر سعر الكيلو جرام من الخوخ البلدي اليوم عند 15 جنيهًا.

سعر الكنتالوب

بلغ سعر الكيلو جرام من الكنتالوب في الأسواق اليوم نحو 6 جنيهات للكيلو.